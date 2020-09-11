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Россиянке пригрозили выселением из-за бардака в квартире 

Lenta.ru 47 минут назад
Россиянке пригрозили выселением из-за бардака в квартире
Фото: Государственная жилищная инспекция Тюменской области
В Тюмени жильцы многоквартирного дома на улице Седова пожаловались в Госжилинспекцию на соседку, превратившую свою квартиру в свалку. Инспекторы навестили женщину, и теперь ей грозит выселение. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».
Изначально россиянка не хотела пускать инспекторов в квартиру и сделала это только после того, как проверяющие подали на нее в суд. Тогда она открыла им дверь, и внутри сотрудники Госжилинспекции увидели полный бардак — комнаты, заваленные грязными вещами, мусором, кошачьими экскрементами, в которых роились мухи, тараканы, мошки. Квартира требует капитального ремонта, в ней разбиты стекла в окнах, осыпалась штукатурка.
За порчу жилого помещения женщину оштрафовали на тысячу рублей. Вскоре ей выдадут предупреждение о необходимости приведения квартиры в надлежащее состояние. В противном случае недвижимость может быть продана с публичных торгов.
Ранее в сентябре в Магнитогорске со скандалом выселили граждан, арендовавших квартиру и заваливших ее хламом. Квартиранты проживали в одном из домов на улице Ленина. Они превратили жилье в свалку и завели около 20 кошек и собаку. Вещи вывозили на протяжении 15 часов и вызвали для этого три грузовых машины.
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