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Российский город лишился «вечной лужи» 

Lenta.ru 40 минут назад
Российский город лишился «вечной лужи»
Фото: Telegram-канал Life Shot
Южно-Сахалинск лишился «вечной лужи», которая стараниями жителя российского города стала популярной героиней аккаунта в социальной сети. Об этом сообщает Telegram-канал «Life Shot».
Яма находится возле многоквартирного дома на Тихоокеанской улице и во время дождей заполняется водой. Проблема существует уже десятки лет. Однако через несколько дней после появления ее аккаунта в Instagram во двор приехали коммунальные службы и привели дорогу в порядок.
Как выяснил «Московский комсомолец», аккаунт лужи вел мужчина по имени Николай. Он рассказал, что эту идею ему предложил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Николай случайно встретился с чиновником, когда ждал автобус, а глава региона проходил мимо. Он и подсказал обратиться с проблемой через социальную сеть. За несколько дней у лужи набралось три тысячи подписчиков, в числе которых не только местные жители, но и поклонники из США и Израиля.
В мае 2020 года на дорогах Новосибирска появились необычные лужи. Они были окрашены в багровый цвет. Местные жители предположили, что вода покраснела из-за используемых реагентов или краски, которой на дороги нанесли разметку. Тогда в администрации города заявили, что не могут объяснить причину появления такого оттенка и пообещали разобраться в произошедшем.
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Комментарии
Общество , Валерий Лимаренко , Московский комсомолец , Южно-Сахалинск
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