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К Ефремову началось паломничество 

Вероника Полынина 26 минут назад
К Ефремову началось паломничество
Фото: РИА Новости
В следственный изолятор к Михаилу Ефремову началось паломничество. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Георгий Иванов, передает RT.

«Сотрудники изолятора говорят, что к Ефремову началось паломничество, простые люди несут передачи, одна бабушка принесла пирог собственного приготовления, но ничего этого в СИЗО принять не могут: за несколько дней месячный лимит в 30 кг на передачи Михаил уже исчерпал. Сам он просил передать, что у него всё нормально, он ни в чём не нуждается», — заявил член ОНК, посетивший Ефремова в СИЗО.

По его словам, в первые дни пребывания в изоляторе актер получил более 100 писем от поклонников и пообещал ответить на все в ближайшие дни.
Также стало известно, что Михаила Ефремова перевели из карантинной камеры в обычную. Она рассчитана на четверых человек, но Ефремов стал в ней третьим. В камере есть телевизор и холодильник. С соседями по камере у Ефремова, по его словам, установились прекрасные отношения.
Как писал «Рамблер», Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП.
Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы. Также с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына жертвы ДТП. Артиста взяли под стражу в зале суда и поместили в СИЗО «Водник», где он будет находиться до вступления приговора в силу.
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Общество , Михаил Ефремов , Георгий Иванов , ФСИН
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