«Пусть башни-близнецы горят к **** всегда»

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Бекасов 11 сентября написал Князеву публичное сообщение, добавив в конце: «Обнимаю». Журналист поблагодарил друга за поздравление. Сейчас пост недоступен.

В результате терактов 11 сентября 2001 года в США, которые позднее стали именоваться 9/11, погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены. Члены «Аль-Каиды» (запрещена в России), захватив четыре пассажирских самолета, совершили атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона , еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания.

Бекасов возглавил редакцию «России 24» в начале сентября. За годы карьеры он участвовал в запуске ряда российских каналов.