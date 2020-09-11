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Главред «России 24» поздравил друга и пожелал башням-близнецам «гореть к ****» 

Lenta.ru 1 час назад
«Пусть башни-близнецы горят к **** всегда»
Фото: РИА Новости
Главный редактор госканала «Россия 24» Евгений Бекасов в Facebook поздравил своего коллегу Ивана Князева с днем рождения, использовав фразу «И пусть Всемирный торговый центр горит к **** в этот день всегда». На это обратил внимание Telegram-канал «Медиакиллер».
Бекасов 11 сентября написал Князеву публичное сообщение, добавив в конце: «Обнимаю». Журналист поблагодарил друга за поздравление. Сейчас пост недоступен.
В результате терактов 11 сентября 2001 года в США, которые позднее стали именоваться 9/11, погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены. Члены «Аль-Каиды» (запрещена в России), захватив четыре пассажирских самолета, совершили атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания.
Бекасов возглавил редакцию «России 24» в начале сентября. За годы карьеры он участвовал в запуске ряда российских каналов.
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Комментарии 88
Общество , Иван Князев , Евгений Бекасов , Пентагон , Всемирный торговый центр , Аль-Каида
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