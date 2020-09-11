В Сочи открылся фестиваль «Кинотавр» 

Тридцать первый кинофестиваль "Кинотавр" начался в пятницу в Сочи , зал Зимнего театра, где проходила церемония открытия, впервые был полупустым, передает корреспондент ТАСС.

"Надеваем маски, садимся через место друг от друга", — такими словами встречали гостей работники театра.

Даже проходя к своему месту, участники фестиваля старались соблюдать дистанцию. Из-за мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором , зал был заполнен лишь наполовину, такое произошло впервые в истории проведения популярного среди профессионалов и зрителей кинофестиваля.

Заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов со сцены зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина гостям и участникам кинофестиваля. Глава государства назвал "Кинотавр" одним из самых авторитетных кинофорумов России, а также выразил надежду, что фестиваль "будет содействовать продвижению лучших российских кинолент".

От себя замминистра добавил, что впервые приехал на "Кинотавр". "Мы все в масках, ощущение, что нас снимают в кино, — сказал Ксензов. — Это особенный опыт, мы его запомним, но, надеюсь, больше испытывать не будем".

После церемонии открытия кинофестиваля пройдет показ анимационной картины Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких". Режиссер приехал в Сочи, чтобы лично представить ленту. Также Хржановскому вручат почетный приз фестиваля "За выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино".

Открытый российский фестиваль "Кинотавр" в Сочи, перенесенный из-за пандемии, будет проходить до 18 сентября. Закроет фестиваль драма "Дорогие товарищи!" режиссера Андрея Кончаловского , который участвует в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.

Конкурс фестиваля