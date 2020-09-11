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В Сочи открылся фестиваль «Кинотавр» 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
В Сочи открылся фестиваль «Кинотавр»
Фото: ТАСС
Тридцать первый кинофестиваль "Кинотавр" начался в пятницу в Сочи, зал Зимнего театра, где проходила церемония открытия, впервые был полупустым, передает корреспондент ТАСС.

"Надеваем маски, садимся через место друг от друга", — такими словами встречали гостей работники театра.

Даже проходя к своему месту, участники фестиваля старались соблюдать дистанцию. Из-за мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором, зал был заполнен лишь наполовину, такое произошло впервые в истории проведения популярного среди профессионалов и зрителей кинофестиваля.
Заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов со сцены зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина гостям и участникам кинофестиваля. Глава государства назвал "Кинотавр" одним из самых авторитетных кинофорумов России, а также выразил надежду, что фестиваль "будет содействовать продвижению лучших российских кинолент".
От себя замминистра добавил, что впервые приехал на "Кинотавр". "Мы все в масках, ощущение, что нас снимают в кино, — сказал Ксензов. — Это особенный опыт, мы его запомним, но, надеюсь, больше испытывать не будем".
Среди гостей и участников — президент "Кинотавра" Александр Роднянский, актеры Ксения Раппопорт, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, режиссеры Владимир Хотиненко, Клим Шипенко и многие другие.
После церемонии открытия кинофестиваля пройдет показ анимационной картины Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких". Режиссер приехал в Сочи, чтобы лично представить ленту. Также Хржановскому вручат почетный приз фестиваля "За выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино".
Открытый российский фестиваль "Кинотавр" в Сочи, перенесенный из-за пандемии, будет проходить до 18 сентября. Закроет фестиваль драма "Дорогие товарищи!" режиссера Андрея Кончаловского, который участвует в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.

Конкурс фестиваля

Жюри "Кинотавра" возглавил режиссер Борис Хлебников, чей фильм "Аритмия" в 2017 году получил Гран-при смотра. Вместе с ним оценивать тринадцать картин, которые вошли в основную программу, будут актер Владимир Вдовиченков, актриса Оксана Фандера, телеведущая Дарья Златопольская, оператор Федор Лясс, режиссер Нигина Сайфуллаева и продюсер Екатерина Филиппова.

"Про пандемию уже пошутили, и целый год шутят, — сказал со сцены Хлебников. — То, что мы будем судить честно — это и так понятно". Хлебников надеется, что жюри удастся найти в конкурсе фильмы-события. Также режиссер хотел бы, чтобы "Кинотавр-2020" запомнился не только пандемией. "Хочется, чтобы он стал "Кинотавром" больших открытий", — сказал Хлебников.

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Общество , Другое , Дарья Златопольская , Федор Лясс , Владимир Хотиненко , Андрей Михалков-Кончаловский , Александр Роднянский , Елена Лядова , Екатерина Филиппова , Ксения Раппопорт , Нигина Сайфуллаева , Оксана Фандера , Максим Ксензов , Клим Шипенко , Владимир Вдовиченков , Борис Хлебников , Владимир Путин , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Сочи
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