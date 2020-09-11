Авиаперелеты подорожают для россиян

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Сбор за взлет-посадку вырастет на 10%, сбор за авиационную безопасность увеличится почти на 9%, на 20% возрастет плата за предоставление аэровокзала, на 10% поднимется тариф на обслуживание пассажиров.

«Обновленные тарифы соответствуют рыночному уровню Московского авиаузла и ниже сборов крупных региональных воздушных гаваней», — заявили в пресс-службе Домодедово.

Рост тарифов отразится на стоимости авиабилетов. Согласно подсчетам аэропорта, в пересчете на один билет индексация составит около 100–130 рублей.

Последний раз тарифы на услуги аэропорта росли в апреле 2019 года. Весной 2020 года компания отказалась от индексации из-за пандемии коронавируса.