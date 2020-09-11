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Авиаперелеты из «Домодедово» подорожают для россиян 

Вероника Полынина 10 минут назад
Авиаперелеты подорожают для россиян
Фото: ТАСС
Аэропорт Домодедово с 1 октября повысит тарифы на обслуживание, сообщает «Коммерсант».
Сбор за взлет-посадку вырастет на 10%, сбор за авиационную безопасность увеличится почти на 9%, на 20% возрастет плата за предоставление аэровокзала, на 10% поднимется тариф на обслуживание пассажиров.

«Обновленные тарифы соответствуют рыночному уровню Московского авиаузла и ниже сборов крупных региональных воздушных гаваней», — заявили в пресс-службе Домодедово.

Рост тарифов отразится на стоимости авиабилетов. Согласно подсчетам аэропорта, в пересчете на один билет индексация составит около 100–130 рублей.
Последний раз тарифы на услуги аэропорта росли в апреле 2019 года. Весной 2020 года компания отказалась от индексации из-за пандемии коронавируса.
Как сообщал «Рамблер», Домодедово — второй аэропорт по объему пассажиропотока в РФ. В 2019 году пассажиропоток составил 28,3 млн человек. Домодедово является московским хабом ведущих мировых авиационных альянсов — Star Alliance и Оneworld, а также базовым аэропортом для авиакомпаний S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Red Wings. Домодедово входит в двадцатку самых загруженных аэропортов Европы.
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Общество , Red Wings , АК S7 , Аэропорт Домодедово , Уральские авиалинии
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