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В Сочи может появиться искусственный остров в Черном море 

Российская Газета и ещё 5 1 час назад
В Сочи может появиться искусственный остров
Фото: РИА Новости
На курорте планируют создать "Остров Сочи". С инициативой разработки подобного инвестиционного проекта вышел "Союз развития туризма в РФ". По информации пресс-службы мэрии, об этом на встрече с главой Сочи Алексеем Копайгородским рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

"Это масштабный проект, который планируется реализовать в акватории Черного моря на удалении в 150 метров от береговой линии на искусственном земельном участке общей площадью насыпного острова 8000 квадратных метров", — отметил депутат.

Также были обсуждены реализации на территории курорта проектов строительства новых туристических объектов, благоустройство приморской набережной и внесение поправок в Водный кодекс РФ.
Сообщается, что мэр Сочи выразил заинтересованность в сотрудничестве по предложенным проектам.
Как отметили участники встречи, текущая эпидемиологическая обстановка на курорте позволила санаторно-курортному комплексу Сочи по заполняемости выйти на уровень прошлого года. К пику курортного сезона загрузка гостиниц и санаториев достигла 96-98 процентов.
Всего за лето Сочи посетили примерно 2,2 миллиона гостей, из них 1,608 миллиона туристов разместились в организованном секторе.
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Общество , Сергей Кривоносов , Алексей Копайгородский , Госдума , Сочи
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