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ЧП в школе: рухнул многотонный потолок 

Артём Кульша 1 час назад
ЧП в школе: рухнул многотонный потолок
Фото: РИА Новости
Потолок рухнул в школе в городе Стерлитамаке. Об этом сообщает «Подъем».
Сегодня утром в спортивном зале в одной из стерлитамакских школ провалилась многотонная железобетонная плита перекрытия. Еще одна плита треснула при ее обрушении. В тот момент, около 7:30 по местному времени, учеников в здании школы не было.
В настоящее время все занятия были переведены в соседний корпус. Прокуратура занимается делом об обрушении потолка. В администрации школы заявили, что, хоть перекрытия в здании не менялись с 1975 года, об их аварийном состоянии никто не догадывался.
В мае, как сообщал «Рамблер», между чердаком и пятым этажом в жилом доме по адресу шоссе Энтузиастов, 22/18, в Москве обрушилось перекрытие. В результате инцидента были повреждены водопроводные трубы, эвакуированы несколько сотен человек, но никто не пострадал.
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Общество , Генпрокуратура РФ , Стерлитамак
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