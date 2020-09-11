ЧП в школе: рухнул многотонный потолок 

Сегодня утром в спортивном зале в одной из стерлитамакских школ провалилась многотонная железобетонная плита перекрытия. Еще одна плита треснула при ее обрушении. В тот момент, около 7:30 по местному времени, учеников в здании школы не было.

В настоящее время все занятия были переведены в соседний корпус. Прокуратура занимается делом об обрушении потолка. В администрации школы заявили, что, хоть перекрытия в здании не менялись с 1975 года, об их аварийном состоянии никто не догадывался.

В мае, как сообщал «Рамблер», между чердаком и пятым этажом в жилом доме по адресу шоссе Энтузиастов, 22/18, в Москве обрушилось перекрытие. В результате инцидента были повреждены водопроводные трубы, эвакуированы несколько сотен человек, но никто не пострадал.