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На Мальдивах ужесточили правила для въезда туристов 

Москва24 и ещё 5 43 минуты назад
На Мальдивах ужесточили правила для въезда туристов
Фото: AP Photo/ Gemunu Amarasinghe
Перед полетом да Мальдивы туристам придется не более чем за сутки загружать на правительственный портал результат теста на коронавирус, сообщили в миграционной службе республики.
Сам тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до вылета на Мальдивы. Кроме того, в документе должны быть указаны дата тестирования, результат, название и адрес лаборатории. От данного требования освобождены дети до года.
Ранее сообщалось, что все въезжающие на территорию Мальдив обязаны иметь при себе справку об отрицательном результате теста на коронавирус. При этом власти не стали вводить обязательный карантин для въезжающих в страну. На карантин могут посадить только тех граждан, у кого будет выявлен коронавирус или есть симптомы.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. На последних двух направлениях будут работать два рейса в неделю. В Египет будут осуществляться три рейса в неделю.
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