31 декабря предложили сделать постоянным выходным 

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила сделать 31 декабря выходным на постоянной основе, так как в этот день все уже празднуют, а не работают. Об этом она заявила ТАСС.
«Рамблер» писал, что в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России агентству рассказали о подготовке и размещении проекта постановления о переносе выходных дней в 2021 году. Согласно ему, 31 декабря, которое выпадает на пятницу, будет выходным днем. Также Минтруд предлагает объявить выходными днями 1-10 января.
По словам Москальковой, она поддерживает предложение Минтруда.