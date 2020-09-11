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Умер ветеран «Что? Где? Когда?» 

РИА Новости 17 минут назад
Умер знаменитый игрок «Что? Где? Когда?»
Фото: РИА Новости
Игрок "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщил знаток Максим Поташев в Facebook.
Первый канал

"Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком", — написал Поташев.

Смирнов играл в "Что? Где? Когда?" с 1988 по 2010 годы, был капитаном команды, в которую входили Максим Поташев, Борис Левин, Леонид Тимофеев и другие известные игроки.
В последние годы он уже не принимал участия в играх, но часто приходил в Нескучный сад и делился опытом с молодежью.
Как пояснил Поташев в комментариях к публикации, причиной смерти его друга стал инсульт.
Похороны состоятся в Москве. О дате и месте прощания сообщат дополнительно.
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Общество , Леонид Тимофеев , Борис Левин , Михаил Смирнов , Максим Поташев
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