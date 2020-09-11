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Бесплатный проезд: россиянам готовят сюрприз 

Алиса Селезнёва 28 минут назад
Бесплатный проезд: россиянам готовят сюрприз
Фото: РИА Новости
Разработанная Минтрансом транспортная стратегия предлагает сделать бесплатным проезд в общественном транспорте к 2035 году. Взамен ведомство намерено ввести платный проезд на большинстве дорог, сообщает РБК.
Как отмечает издание, стратегия предусматривает, что с 2025 года платным станет проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — для всех категорий пользователей дорог, в том числе и в городах.
Ожидается, что введение механизма «пользователь платит» поможет «стимулировать использование транспорта общего пользования и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах», отмечается в документе, подлинность которого подтвердил представитель Российского союза промышленников и предпринимателей.
При этом источник издания, близкий к правительству, уточнил, что проект находится на стадии обсуждения, финальная версия должна быть внесена в правительство в феврале 2021 года.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о планах Минтранса разработать единую систему мониторинга инфраструктуры, которая будет защищать транспорт от возможных хакерских атак и выявлять сбои в работе оборудования
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Общество , Российский союз промышленников и предпринимателей , Минтранс РФ
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