Бесплатный проезд: россиянам готовят сюрприз 

Разработанная Минтрансом транспортная стратегия предлагает сделать бесплатным проезд в общественном транспорте к 2035 году. Взамен ведомство намерено ввести платный проезд на большинстве дорог, сообщает РБК.

Как отмечает издание, стратегия предусматривает, что с 2025 года платным станет проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — для всех категорий пользователей дорог, в том числе и в городах.

Ожидается, что введение механизма «пользователь платит» поможет «стимулировать использование транспорта общего пользования и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах», отмечается в документе, подлинность которого подтвердил представитель Российского союза промышленников и предпринимателей

При этом источник издания, близкий к правительству, уточнил, что проект находится на стадии обсуждения, финальная версия должна быть внесена в правительство в феврале 2021 года.

«Рамблер» писал, что ранее стало известно о планах Минтранса разработать единую систему мониторинга инфраструктуры, которая будет защищать транспорт от возможных хакерских атак и выявлять сбои в работе оборудования