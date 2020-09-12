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Названы самые чистые города Подмосковья 

Мослента и ещё 2 34 минуты назад
Названы самые чистые города Подмосковья
Фото: РИА Новости
В Госадмтехнадзоре по Московской области назвали самые чистые подмосковные города. Об этом стало известно телеканалу «360».
По данным издания, на первом месте Королев, Реутов, Котельники и Звездный городок. На втором — Химки, Жуковский, Ивантееевка и Восход. На третьем — Люберцы, Фрязино, Молодежный и Долгопрудный, рассказал глава Госадмтехнадзора Олег Баженов.
В списке чистых городов также есть Подольск, Электросталь, Балашиха, Власиха, и Красногорск.
Рейтинг самых чистых городов составили на основе анализа работы местных коммунальных служб — оценивалось состояние городских улиц, детских и спортивных площадок, насколько хорошо проводится покос травы и слежение за чистотой газона.
В августе был составлен рейтинг самых опасных для человека растений, произрастающих в Подмосковье. В него вошли борщевик, волчье лыко, ландыш, болиголов пятнистый и белена.
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Общество , Олег Баженов , Электросталь , Жуковский , Котельники , Люберцы , Московская область , Фрязино , Химки
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