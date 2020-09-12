Названы самые чистые города Подмосковья 

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В Госадмтехнадзоре по Московской области назвали самые чистые подмосковные города. Об этом стало известно телеканалу «360».

В списке чистых городов также есть Подольск, Электросталь , Балашиха, Власиха, и Красногорск.

Рейтинг самых чистых городов составили на основе анализа работы местных коммунальных служб — оценивалось состояние городских улиц, детских и спортивных площадок, насколько хорошо проводится покос травы и слежение за чистотой газона.

В августе был составлен рейтинг самых опасных для человека растений, произрастающих в Подмосковье. В него вошли борщевик, волчье лыко, ландыш, болиголов пятнистый и белена.