Москва готова поставлять вакцину в Латинскую Америку

Россия готова к сотрудничеству с латиноамериканскими странами по противодействию COVID-19, в том числе по вопросу поставок российской вакцины. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России

В связи с тем, что Латинская Америка стала одним из эпицентров пандемии коронавируса, готова к совместной работе с латиноамериканскими партнерами в противодействии инфекции, в том числе в плане локализации производства и поставок вакцины от COVID, говорится в сообщении российского дипведомства.

«МИД России оказывает активную политическую поддержку работе российских ученых-медиков и экономических структур в вопросах разработки и продвижения препарата, способного стать существенным вкладом в предупреждение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в мире», — отмечается в заявлении.

10 сентября МИД России совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи была организована видеоконференция. К ней подключилось порядка 650 участников из 26 стран региона — руководители и представители внешнеполитических ведомств, исполнительных органов власти в сфере здравоохранения, фармацевтического сектора, эксперты медицинской отрасли, бизнес-сообщества. В качестве модератора конференции выступил директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин