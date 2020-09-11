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Союз потребителей предложил ввести двойные ценники в магазинах 

Вечерняя Москва 11 минут назад
В магазинах хотят вести двойные ценники
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
Союз потребителей России направил письмо в Министерство промышленности и торговли с предложением установить новый обязательный стандарт для ценников на продукты в магазинах.
Авторы инициативы предлагают обязать торговые точки информировать покупателей не только о цене товара в конкретной упаковке, но и о стоимости единицы веса или объема. По мнению представителей Союза потребителей, на ценниках следует указывать как цену пачки или пакета товара независимо от его объема или массы, так и одного килограмма или одного литра.
Предполагается, что это упростит для покупателей сопоставление цен на различные товары в каждой конкретной категории, а также лишит производителей стимула постепенно уменьшать вес или объем упаковок без соответствующего снижения стоимости.
В настоящее время отдельные ритейлеры в России практикуют двойные ценники, однако законодательство не обязывает их это делать.
Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, комментируя инициативу Союза потребителей, отметил, что продавец должен указывать стоимость товара по весу либо за отдельную единицу. Введение обязательных двойных ценников в ведомстве считают излишним, цитируют Евтухова «Известия».
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Комментарии 4
Общество , Виктор Евтухов , Минпромторг , газета "Известия"
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