Скончался ветеран игры «Что? Где? Когда?» Смирнов 

«Сегодня не стало Михаила Смирнова. Он играл в нашем Клубе с 1988 по 2010 годы, был капитаном одной из самых ярких команд 1990-х годов. Михаил провёл за столом 18 игр, из которых более половины закончились победой», — говорится в сообщении в официальной группе «ЧГК» в соцсети «ВКонтакте».