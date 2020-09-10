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В ВОЗ назвали условия для открытия границ по всему миру: требования к властям 

Провинция.ру 14 минут назад
ВОЗ назвала условия для открытия границ
Фото: ТАСС
Основное условие открытия границ после коронавирусной пандемии — соблюдение рекомендаций в сфере безопасности. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его мнению, любая активная деятельность может быть возможна только после того, как «коронавирус» будет взят под контроль. До тех пор власти стран должны сосредоточиться на основных требованиях безопасности.
В частности, речь идет о предотвращении массовых публичных мероприятий, о защите граждан из группы риска (пожилых людей, медработников и людей с проблемами со здоровьем), а также соблюдение основных санитарных норм (дистанцирование, гигиена, масочный режим).
Также власти должны разработать план по тестированию, изоляции и лечению инфицированных и по отслеживанию их контактов. Всё это, по мнению Гебрейесуса, поможет избежать введения нового карантина и открыть границы. В то же время российские туристы не спешат отправляться в путешествия ни по родной стране, ни за рубеж.
Как отметили туроператоры, пока что глубина бронирования составляет максимум один месяц. Опасения, что из-за второй волны пандемии будет снова введен карантин, останавливают туристов от бронирования туров на зиму. В таком подвешенном состоянии находится вся сфера туризма, так как операторы не понимают, когда будут открыты границы и какая эпидситуация сложится в России.
В АТОР, в свою очередь, напоминают, что планов введения повторного карантина в России нет. Вероятно, глубина туров появится после 20-го числа, когда накопится отложенный спрос. Среди зимних направлений рост продаж наблюдается только на курорты Красной Поляны и Кавминвод — туда россияне собираются поехать на Новый год.
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Комментарии 1
Общество , В мире , ВОЗ
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