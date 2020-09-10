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Мазагины могут закрыть в случае второй волны COVID-19 

Газета.Ru 22 минуты назад
Вторая волна пандемии оставит россиян без магазинов
Фото: РИА Новости
Непродовольственные магазины могут снова закрыть, если начнется вторая волна коронавируса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Роспотребнадзор.
Ведомство дало ответ на предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о создании стандартов работы непродовольственных магазинов на случай второй волны инфекции.
Новый регламент предполагал непрерывную работу розничной торговли даже в период карантина.
Однако Роспотребнадзор счел нужным оставить в силе уже действующие рекомендации, согласно которым непродовольственная торговля будет прекращена или ограничена по площади в случае второй волны.
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Общество , Роспотребнадзор
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