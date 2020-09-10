Вторая волна пандемии оставит россиян без магазинов

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Непродовольственные магазины могут снова закрыть, если начнется вторая волна коронавируса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Роспотребнадзор.

Ведомство дало ответ на предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о создании стандартов работы непродовольственных магазинов на случай второй волны инфекции.

Новый регламент предполагал непрерывную работу розничной торговли даже в период карантина.