Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Милова призвали наказать за оскорбление Рошаля 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Милова призвали наказать за оскорбление Рошаля
Фото: РИА Новости
Публицист Леонид Дегтярев заявил, что необходимо призвать к ответственности блогера Владимира Милова, назвавшего доктора Леонида Рошаля «доктором Менгеле».

«Неужели вся эта отвратительная ситуация с оскорблением одного из величайших детских хирургов в российской истории Милову просто сойдет с рук? Считаю, что он должен ответить по всей строгости закона», — написал в своем Twitter публицист.

В прикрепленном ролике отмечается, что Милов также назвал Рошаля «старой образиной» и преступником в эфире канала «Навальный Live».
Рошаль признан заслуженным детским врачом, он лечил и спасал детей во множестве военных конфликтов, в том числе в Нагорном Карабахе, и во время Чеченской войны. Также доктор награжден почетной медалью «За заслуги по осуществлению защиты прав человека» Международного комитета по защите прав человека при ООН в 2013 году.
Напомним, Милова раскритиковали и другие блогеры. Илиас Меркури назвал поступок Милова низостью, а публицист Михаил Шахназаров отметил, что Милов слишком многое себе позволяет.
Ранее Рошаль обратился к жене блогера Алексея Навального Юлии и отметил, что не верит в то, что она написала некорректное письмо в ответ на его инициативу создать экспертную группу для изучения причин состояния Алексея Навального.
Супруга Навального критически отнеслась к инициативе Рошаля, заявив, что тот не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа.
Тем временем немецкие СМИ сообщили, что Алексей Навальный уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолете. Сообщалось, что немецкая полиция усилила охрану россиянина. Сообщалось также, что Берлин направил результаты проб Навального экспертам ОЗХО.
Видео дня. Киркоров рассказал, сколько потратил на отдых
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Малышева после возвращения из США назвала Россию «островом свободы» Малышева после возвращения из США назвала Россию «островом свободы» Врачам могут разрешить лечить пациентов без согласия Врачам могут разрешить лечить пациентов без согласия Назван универсальный способ не попасться на уловку интернет-мошенников Назван универсальный способ не попасться на уловку интернет-мошенников
Комментарии
Общество , Владимир Милов , Алексей Навальный , Леонид Дегтярев , Леонид Рошаль , ОЗХО , ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ: Навальный прервал молчание
СМИ: Навальный прервал молчание
Российских туристов возмутило название отеля в Турции
Российских туристов возмутило название отеля в Турции
Соловьев довел до истерики белорусского оппозиционера
Соловьев довел до истерики белорусского оппозиционера
Добровинский рассказал о второй ошибке Пашаева
Добровинский рассказал о второй ошибке Пашаева
Видео
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
00:16
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
Происшествия В мире
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
00:52
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
01:27
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
Происшествия В мире
Галантный поступок Мишустина попал на видео
00:14
Галантный поступок Мишустина попал на видео
Политика
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
00:42
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
Общество
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
00:10
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
Общество
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
00:51
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
Армия Войска
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
00:58
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
Армия
Самая большая тыква-2020 попала на видео
02:38
Самая большая тыква-2020 попала на видео
Общество
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
02:07
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение