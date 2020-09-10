Соловьев довел до истерики белорусского оппозиционера 

«Посмотрите, как Латушко просто истерит, чтобы уйти от вопроса о том, какова его позиция по отношениям с Россией. Оно и понятно: скажет, что за сохранение российских баз — будут проблемы с Польшей, где он сейчас находится; скажет обратное — многое станет понятно для той массы, которую они выводят каждые выходные», — отметил «Корнилов».