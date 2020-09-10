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Врач заявил, что в 11 российских регионах начались вспышки коронавируса 

Газета.Ru и ещё 15 8 минут назад
В российских регионах начались вспышки коронавируса
Фото: РИА Новости
В 11 российских регионах фиксируются вспышки коронавируса, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. Об этом пишет ТАСС.

"То, что всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны. Всплески — я имею в виду прибавления новых случаев диагностированных больных с новой коронавирусной инфекцией. Это сегодня факт", — сказал Авдеев.

Врач добавил, что в России еще идет первая волна коронавируса.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти достигло 28 млн, умерли больше 900 тысяч человек.
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