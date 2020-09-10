СМИ: Навальный прервал молчание 

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Состояние российского оппозиционера Алексея Навального значительно улучшилось после выхода из комы, сообщает РБК со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

После того, как блогер смог вспомнить события перед отравлением, ему усилили охрану.