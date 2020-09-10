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СМИ: Навальный прервал молчание 

Павел Тиунов 18 минут назад
Состояние российского оппозиционера Алексея Навального значительно улучшилось после выхода из комы, сообщает РБК со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.
Ставки на новости: Навальный выступит с видеообращением
После того, как блогер смог вспомнить события перед отравлением, ему усилили охрану.
Общество , Видео , В мире , Алексей Навальный , РБК
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