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СМИ: Навальный прервал молчание
Павел Тиунов
18 минут назад
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Состояние российского оппозиционера
Алексея Навального
значительно улучшилось после выхода из комы,
сообщает
РБК со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.
Ставки на новости: Навальный выступит с видеообращением
После того, как блогер смог вспомнить события перед отравлением, ему усилили охрану.
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