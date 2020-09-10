Российским пенсионерам понадобилась работа 

России число нуждающихся в работе пенсионеров увеличилось на 32 процента по сравнению с летом прошлого года. Это следует из результатов исследования аналитического центра «Авито Работа», пишет ТАСС.

При этом почти половине (45 процентов) кандидатов понадобилась работа на полный день, а 18 процентов хотели бы иметь сменный график. Еще 17 процентов соискателей указывают в резюме свободный график, а 13 процентов — неполный день. Работа на удаленной основе и вахтовым методом интересует 4 процента соискателей.

Большинство российских пенсионеров согласны трудиться в качестве домашнего персонала. Еще 9 процентов — бухгалтерами, а 7 — продавцами и охранниками. Такая же доля готова рассмотреть любые предложения, не требующие опыта.

В среднем люди пенсионного возраста хотели бы получать 20 тысяч рублей, но финансовые ожидания зависят от графика работы. Вахтовики рассчитывают на доход в 35 тысяч, претенденты на полный день — на 30 тысяч, на свободный график или неполный день — на 10 тысяч.