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Российским пенсионерам понадобилась работа 

Lenta.ru и ещё 1 42 минуты назад
Российским пенсионерам понадобилась работа
Фото: ТАСС
В России число нуждающихся в работе пенсионеров увеличилось на 32 процента по сравнению с летом прошлого года. Это следует из результатов исследования аналитического центра «Авито Работа», пишет ТАСС.
При этом почти половине (45 процентов) кандидатов понадобилась работа на полный день, а 18 процентов хотели бы иметь сменный график. Еще 17 процентов соискателей указывают в резюме свободный график, а 13 процентов — неполный день. Работа на удаленной основе и вахтовым методом интересует 4 процента соискателей.
Большинство российских пенсионеров согласны трудиться в качестве домашнего персонала. Еще 9 процентов — бухгалтерами, а 7 — продавцами и охранниками. Такая же доля готова рассмотреть любые предложения, не требующие опыта.
В среднем люди пенсионного возраста хотели бы получать 20 тысяч рублей, но финансовые ожидания зависят от графика работы. Вахтовики рассчитывают на доход в 35 тысяч, претенденты на полный день — на 30 тысяч, на свободный график или неполный день — на 10 тысяч.
Ранее группа депутатов Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» внесла в палату законопроект, предлагающий компенсировать россиянам недополученные по ошибке пенсии путем доначисления им пени. При этом размер процентов следует привязать к ключевой ставке Центробанка, считают законодатели. По их мнению, это позволит не только обеспечить выплату недополученных денег, но и проиндексировать их.
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Общество , Социология , Госдума , Справедливая Россия , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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