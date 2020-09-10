В работе адвоката Ефремова выявили нарушения 

Добрынин также пояснил, что юрист разгласил адвокатскую тайну. По его словам, вместо скрупулезной и тяжелой профессиональной адвокатской работы в палате увидели подрыв доверия к профессии адвоката. «Еще мы увидели агрессию, нетерпимость, рознь. Неуважение к коллегам, оппонентам и суду», — заявил он.

Кроме того, по мнению Добрынина, Пашаев нарушил запрет обещаний результата доверителю и принцип «защищая, не обвиняй». Он также отметил, что профессиональной защиты Ефремова не было, а речь Пашаева в прениях была прямым нарушением права на защиту. По мнению представителя палаты, юрист превратил уголовный процесс в «гнусное зрелище».

Пашаева трижды лишали адвокатского статуса, сейчас он состоит в Адвокатской палате Республики Северная Осетия — Алания. Кроме того, юрист получил условный срок по статье 330 УК РФ («Самоуправство»). 9 сентября в общении с правозащитниками Ефремов рассказал, что Пашаев «подставил его» на восемь лет колонии и заявил, что этот адвокат ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции.