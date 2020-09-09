Бывший муж Поклонской разнес схиигумена Сергия 

Как сообщал «Рамблер», бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, схиигумен Сергий был лишен права проповедовать. Однако отказался являться на заседание церковного суда, обвинил РПЦ в ереси, а также вспомнил о венчании Поклонской с Соловьевым и назвал их союз «прелюбодеянием» и «беззаконием».

Экс-супруга Натальи Поклонской Ивана Соловьева удивило то, что ее бывший духовник вспомнил о событии, которое произошло более двух лет назад.

«И почему все это время обличитель молчал? А заговорил лишь в тот момент, когда внимание людей от себя и собственной несостоятельности надо срочно переключить?» — поинтересовался он.

Соловьев также назвал заявление схиигумена «очередным пиар-ходом того, кто пытается плести вокруг себя ореол богоизбранного мученика», но «не очень получается».