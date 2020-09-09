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Бывший муж Поклонской разнес схиигумена Сергия 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Бывший муж Поклонской разнес схиигумена Сергия
Фото: РИА Новости
Бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской Иван Соловьев в интервью «Московскому комсомольцу» резко высказался в адрес схиигумена Сергия.
Как сообщал «Рамблер», бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, схиигумен Сергий был лишен права проповедовать. Однако отказался являться на заседание церковного суда, обвинил РПЦ в ереси, а также вспомнил о венчании Поклонской с Соловьевым и назвал их союз «прелюбодеянием» и «беззаконием».
Экс-супруга Натальи Поклонской Ивана Соловьева удивило то, что ее бывший духовник вспомнил о событии, которое произошло более двух лет назад.

«И почему все это время обличитель молчал? А заговорил лишь в тот момент, когда внимание людей от себя и собственной несостоятельности надо срочно переключить?» — поинтересовался он.

Соловьев также назвал заявление схиигумена «очередным пиар-ходом того, кто пытается плести вокруг себя ореол богоизбранного мученика», но «не очень получается».

«И чтобы не происходило сейчас, могу с уверенностью заявить, что никакого «греха», «разврата» и еще там чего-то в нашем церковном браке с Натальей не было и не могло быть. Все было по закону: светскому и Божьему. И еще: была большая любовь, а это и есть Бог», — подчеркнул он.

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Общество , Иван Соловьев , Наталья Поклонская , РПЦ , Госдума , Московский комсомолец
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