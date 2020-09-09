Ефремов отказался от услуг Пашаева 

Актер Михаил Ефремов , которого накануне приговорили к 8 годам заключения за смертельное ДТП, расторг соглашение с защищавшим его адвокатом Эльманом Пашаевым сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Эксперты считают, что именно скандальные и неграмотные действия юриста привели к столь суровому наказанию для артиста.

Так, адвокат Леонид Ольшанский беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» перечислил ошибки Пашаева, которые привели к обвинительному приговору для Ефремова.

По его мнению, во-первых, артисту необходимо было сразу признать свою вину и не менять показания, во-вторых, исключить нелицеприятные высказывания в сторону потерпевших. Пашаеву не следовало также заявлять отвод судье, и делать громкие заявление о готовящемся разоблачении настоящих виновников аварии. При этом адвокату необходимо было тщательнее подбирать кандидатуры в «тайные свидетели» и своевременно организовать выплаты компенсаций для родственников погибшего.

В процессе суда, как сообщал «Рамблер», Михаил Ефремов уже отказывался от услуг Эльмана Пашаева, сочтя его провокационное поведение в процессе недопустимым. Однако спустя несколько дней актер вновь заключил соглашение с юристом. Сам Пашаев отмечал, что артист не нашел ему достойной замены, поскольку все остальные юристы настоятельно рекомендовали Ефремову признать свою вину.