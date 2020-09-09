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Ефремов отказался от услуг Пашаева 

Павел Тиунов 36 минут назад
Ефремов отказался от услуг Пашаева
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов, которого накануне приговорили к 8 годам заключения за смертельное ДТП, расторг соглашение с защищавшим его адвокатом Эльманом Пашаевым, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Эксперты считают, что именно скандальные и неграмотные действия юриста привели к столь суровому наказанию для артиста.
Так, адвокат Леонид Ольшанский в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» перечислил ошибки Пашаева, которые привели к обвинительному приговору для Ефремова.
По его мнению, во-первых, артисту необходимо было сразу признать свою вину и не менять показания, во-вторых, исключить нелицеприятные высказывания в сторону потерпевших. Пашаеву не следовало также заявлять отвод судье, и делать громкие заявление о готовящемся разоблачении настоящих виновников аварии. При этом адвокату необходимо было тщательнее подбирать кандидатуры в «тайные свидетели» и своевременно организовать выплаты компенсаций для родственников погибшего.
В процессе суда, как сообщал «Рамблер», Михаил Ефремов уже отказывался от услуг Эльмана Пашаева, сочтя его провокационное поведение в процессе недопустимым. Однако спустя несколько дней актер вновь заключил соглашение с юристом. Сам Пашаев отмечал, что артист не нашел ему достойной замены, поскольку все остальные юристы настоятельно рекомендовали Ефремову признать свою вину.
Комментарии
Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Леонид Ольшанский , ИТАР-ТАСС , Комсомольская правда
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