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Актер Михаил Ефремов , осужденный на восемь лет колонии, отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева . Об этом в среду, 9 сентября, сообщает РИА Новости.

После приговора суда актер второй раз отказался от услуг своего защитника.