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Ефремов после приговора суда отказался от адвоката 

Lenta.ru 48 минут назад
Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии, отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает РИА Новости.
После приговора суда актер второй раз отказался от услуг своего защитника.
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Общество , Видео , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , РИА Новости
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