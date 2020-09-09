Ещё
Далее:
Читайте также:
Отключить рекламу
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Рецепты
Ещё
Отключить рекламу
Показывать уведомления
Браузер будет сообщать вам о срочных новостях, чтобы вы всегда были в курсе событий.
показывать
в другой раз
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Ефремов после приговора суда отказался от адвоката
Lenta.ru
48 минут назад
Комментарии
14
Все новости на карте
Актер
Михаил Ефремов
, осужденный на восемь лет колонии, отказался от своего адвоката
Эльмана Пашаева
. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает РИА Новости.
После приговора суда актер второй раз отказался от услуг своего защитника.
Читать ещё •••
Последние новости
«Северному потоку-2» нашли замену
Тихановская обратилась к россиянам
Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России
Общество
,
Видео
,
Эльман Пашаев
,
Михаил Ефремов
,
РИА Новости
Читайте также
Пока вы спали: Запад «переходит черту разумного»
Новости партнеров
Главное сейчас
В США рассказали о «череде бедствий» ВМФ России
Мишустин не обсуждал в Минске вопрос о единой валюте
В Москве вылечились еще 963 пациента с коронавирусом
В Домодедове запретили строительство спортивного комплекса
Ради мира: Китай готов объединить усилия с РФ
Видео
01:32
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
Происшествия
00:49
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
В мире
Политика
00:09
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
Происшествия
01:26
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
Происшествия
Пожары
00:51
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
Армия
00:18
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
Происшествия
01:16
Появилось видео землетрясения в Лондоне
Происшествия
01:00
Сожжение санкционных продуктов попало на видео
Происшествия
06:30
Поезд метро «Москва-2020» попал на видео
Общество
01:13
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
Происшествия
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Сравнение кредитов
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Свернуть
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Игры онлайн
Киберспорт
©
Рамблер
, 2020
Мобильная версия
О проекте
Редакционная политика
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение