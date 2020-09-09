Умер сценарист Рональд Харвуд

Британский драматург и лауреат премии "Оскар" Рональд Харвуд скончался в возрасте 85 лет. Со ссылкой на заявление семьи об этом сообщает издание Telegraph.

Харвуд много работал в театре, но поклонникам его творчества хорошо знакомы и киноработы сценариста. В 2003 году он получил "Оскар" за фильм "Пианист" в номинации "Лучший адаптированный сценарий", а спустя пять лет ему вручили награду BAFTA за сценарий к фильму "Скафандр и бабочка", приводит подробности РИА Новости.

В 2010 году сценарист получил рыцарский титул. Настоящая фамилия сэра Рональда Харвуда — Хорвиц. Он родился в Кейптауне. В Лондон приехал в 1951 году учиться на актера. Преподаватель английского тогда объяснил ему, что фамилия Хорвиц слишком иностранная на слух и будущий драматург сменил ее. Завершив обучение в Королевской академии драматического искусства Харвуд присоединился к шекспировской труппе сэра Дональда Вулфита. Этот опыт позже ляжет в основу написанной им пьесы "Костюмер". Театр и люди творчества были самыми любимыми темами британского писателя, сценариста и драматурга Рональда Харвуда.