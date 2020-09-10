Лучше иммунитета: в РФ рассказали о вакцине от COVID

"Не вопрос третей фазы исспытаний по безопасности. Третья фаза нужна в первую очередь для исследования эпидемиологической эффективности, это очень важный вопрос, который можно исследовать и определить на большой выборке пациентов, поэтому будет 40 тыс. человек, поэтому главное это. Но, естественно, будет исследоваться безопасность и иммуногенность в рамках этой стадии, но в целом наша платформа является доказанной по всей безопасности", — сказал он на онлайн-брифинге, посвященном первой зарегистрированной в мире вакцине от коронавируса "Спутник V".