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«Я чувствовал, что она погибает» 

Павел Тиунов 42 минуты назад
«Я чувствовал, что она погибает»
Фото: РИА Новости
Дочь создателя рок-оперы «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова Анна, став сектанткой, лишилась квартиры, но в итоге ее удалось вернуть к нормальной жизни. Об этом сам композитор рассказал в эфире программы «Судьба человека».
Рыбников подчеркнул, что организаторы секты специально выискивали молодежь в кругах интеллигенции. Познакомившись, злоумышленники «прививали» своим жертвам некие «правила», а в результате молодые люди «сходили с ума» и у них отбирали имущество.

«Аню тоже вовлекли во все это. Я чувствовал, что она погибает», — отметил композитор.

Он подчеркнул, что «вытаскивал» дочь всеми возможными способами. Долгое время ему это не удавалось. В итоге Анна распрощалась со своей квартирой, которую впоследствии все же удалось вернуть. Однако на момент пребывания в секте над ней висела угроза смерти, отметил автор «Юноны и Авось». Девушка, по его словам, пришла в себя после того, как вновь начала общаться с родственниками: сначала с братом, затем с мамой.

«Потом она поехала с нами в Америку. Это было восстановление семьи», — отметил Рыбников.

Он подчеркнул, что в настоящее время Анна счастлива замужем, воспитывает сына и вспоминает произошедшее как страшный сон.
Комментарии
Общество , Алексей Рыбников
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