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У партнерши Клюева по «Ворониным» проблемы со здоровьем 

Павел Тиунов 56 минут назад
У партнерши Клюева проблемы со здоровьем
Фото: кадр из фильма
Актриса Анна Фроловцева, которая не появилась на похоронах партнера по сериалу «Воронины» Бориса Клюева из-за жалоб на здоровье, сдала тест на коронавирус, сообщает телеканал «360». Артистка отметила, что в настоящее время находится дома и ждет результатов анализов.
1 сентября, как сообщал «Рамблер», скончался Народный артист России Борис Клюев. В последнее время актер был известен широкой публике по исполнению одной из главных ролей в сериале «Воронины». Клюеву было 76 лет. В Малом театре, где служил артист, СМИ сообщили, что он долгое время боролся с онкологическим заболеванием. С артистом простились 4 сентября. Проводить Клюева в последний путь пришли его одноклассники, коллеги, ученики, а также партнеры по сериалу. При этом журналисты отметили, что на похоронах не появилась «тележена» актера Анна Фроловцева.
Позже артистка пояснила, что в последнее время неважно себя чувствует. Она уточнила, что сегодня находится дома с симптомами простуды. Медики, осмотревшие Фроловцеву, приняли решение оставить ее на домашнем лечении, при этом они взяли у нее анализы на возможное заражение коронавирусной инфекцией.

«Жду, когда будет результат», — подчеркнула артистка.

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Общество , Анна Фроловцева , Борис Клюев
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