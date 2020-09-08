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Собчак приехала в место производства «Новичка» снимать фильм о Навальном 

Lenta.ru 1 час назад
Собчак приехала в место производства «Новичка»
Фото: wolsk.ru
Ведущая и блогер Ксения Собчак приехала в город Шиханы Саратовской области, который считается местом производства группы ядов «Новичок» в советское время. Как сообщает «Вольск.ру», она прибыла для съемок фильма об Алексее Навальном, который, по заявлению властей Германии, мог быть отравлен веществом этой группы.
Собчак заметили в Вольске, расположенном рядом с Шиханами. По словам местных жителей, она приехала на место на белом Mercedes с номерами 777. Съемочная группа работает в регионе с 6 сентября.
Главной целью поездки стало посещение секретного в прошлом города и общение с местной администрацией. До 2018 года город Шиханы был закрытым административно-территориальным образованием. Собчак провела в Шиханах один неполный день — прилетела 7 сентября и уже вечером того же дня вернулась в Москву. Глава города Андрей Татаринов устроил ей экскурсию по Шиханам: рассказал историю населенного пункта и напомнил об уничтожении химического оружия во времена Михаила Горбачева. В кабинете чиновник предложил съемочной группе зеленый чай, на что Собчак в шутку заметила, что пить чай в этом городе опасно.

«Ксения сказала, что снимает документальный фильм про возможное отравление Навального, поэтому решила качнуть Шиханы на тему "Новичка"», — рассказал Татаринов.

По его словам, ведущая в том числе спрашивала, можно ли было украсть яд с завода. Он ответил, что подобное на закрытом предприятии сделать крайне сложно.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику «Шарите». Врачи рассказали об отравлении россиянина веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Российские врачи настаивают на том, что до вывоза Навального за границу отравляющих веществ в его организме выявлено не было. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы.
В апреле 2018-го газета The Times со ссылкой на источники в британской разведке сообщала, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» было разработано именно в Шиханах во времена Советского Союза.
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Комментарии 1
Общество , Михаил Горбачев , Алексей Навальный , Андрей Татаринов , Ксения Собчак , Газета The Times , Вольск , Германия , Саратовская Область
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