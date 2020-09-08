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Юрий Назаров попал в реанимацию 

Вероника Полынина 10 минут назад
Юрий Назаров попал в реанимацию
Фото: РИА Новости
Народный артист РФ Юрий Назаров попал в реанимацию с двусторонней пневмонией. Об этом изданию StarHit рассказала дочь актера Василиса Назарова.
По ее словам, отец почувствовал недомогание несколько дней назад. Сегодня ему стало хуже, скорая помощь отвезла актера в реанимацию 52-й больницы в Москве.
Дочь Юрия Назарова переживает из-за отсутствия актуальной информации о здоровье отца. В справочной предоставляют данные за вчерашний день, лечащему врачу можно позвонить с 16.00 до 17.00, посетителей к больному не допускают.
Василиса Назарова даже не знает, какой диагноз поставили ее отцу и подтвердился ли у него COVID-19.
Как сообщал «Рамблер», 83-летний Юрий Назаров — актер театра и кино. Известен по фильмам «Испытание верности», «Баллада о Беринге», «Маленькая Вера», «Андрей Рублев», «За облаками — небо» и др.
Общество
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