Народный артист РФ Юрий Назаров попал в реанимацию с двусторонней пневмонией. Об этом изданию StarHit рассказала дочь актера Василиса Назарова.

По ее словам, отец почувствовал недомогание несколько дней назад. Сегодня ему стало хуже, скорая помощь отвезла актера в реанимацию 52-й больницы в Москве.

Дочь Юрия Назарова переживает из-за отсутствия актуальной информации о здоровье отца. В справочной предоставляют данные за вчерашний день, лечащему врачу можно позвонить с 16.00 до 17.00, посетителей к больному не допускают.

Василиса Назарова даже не знает, какой диагноз поставили ее отцу и подтвердился ли у него COVID-19.

Как сообщал «Рамблер», 83-летний Юрий Назаров — актер театра и кино. Известен по фильмам «Испытание верности», «Баллада о Беринге», «Маленькая Вера», «Андрей Рублев», «За облаками — небо» и др.