Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Это унизительно»: российская учительница взорвала Сеть 

Артём Кульша 1 час назад
«Это унизительно»: российская учительница взорвала Сеть
Фото: РИА Новости
Учительница истории и обществознания из Московской области по имени Анастасия не смогла найти работу по специальности, пожаловалась на это в своем твиттере и получила 10 тысяч лайков.
Она сообщила, что безумно любит детей и безумно хочет учить их, что у нее есть грамоты, она участвовала в курсах повышения квалификации, стажировалась в престижной частной школе в Москве, но не может найти работу по специальности, потому что ей предлагают заработную плату в размере 25 тысяч рублей.

«Это унизительно. Вот вам и отношение к учителям», — заявила Анастасия.

Она призналась, что у нее уже опускаются руки, она чувствует себя загнанной в угол, но не хочет сдаваться и соглашаться на работу кассиром в магазине за 40 тысяч рублей.
Публикация учительницы получила более 10 тысяч лайков, почти 600 ретвитов и была процитирована более 100 раз. Некоторые из комментаторов призвали Анастасию держаться, а другие посоветовали ей заняться репетиторством или, например, отправить заявку на участие в проекте «Учитель для России».
Видео дня. Бари Алибасов отказался общаться с Федосеевой-Шукшиной
Комментарии 3
Общество , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый бесполезный школьный предмет
Назван самый бесполезный школьный предмет
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
«Урну надену на башку, дармоеды и нищеброды»
«Урну надену на башку, дармоеды и нищеброды»
Барановскую обвинили в хайпе на трусах
Барановскую обвинили в хайпе на трусах
Видео
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
01:13
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
Происшествия
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
01:15
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
00:26
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
00:19
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
В мире Происшествия
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
01:18
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
Шоу-бизнес Общество
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
01:25
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей состояния Навального
01:19
Появилось видео подробностей состояния Навального
Происшествия
Появилось видео падения параплана в Москве
02:15
Появилось видео падения параплана в Москве
Происшествия
Нападение курьеров на подростков попало на видео
02:36
Нападение курьеров на подростков попало на видео
Происшествия
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
01:30
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение