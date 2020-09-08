«Это унизительно»: российская учительница взорвала Сеть 

Учительница истории и обществознания из Московской области по имени Анастасия не смогла найти работу по специальности, пожаловалась на это в своем твиттере и получила 10 тысяч лайков.

Она сообщила, что безумно любит детей и безумно хочет учить их, что у нее есть грамоты, она участвовала в курсах повышения квалификации, стажировалась в престижной частной школе в Москве, но не может найти работу по специальности, потому что ей предлагают заработную плату в размере 25 тысяч рублей.

«Это унизительно. Вот вам и отношение к учителям», — заявила Анастасия. Я просто сижу и рыдаю в три ручья, потому что не могу найти работу по специальности. Я безумно люблю детей, хочу давать им знания, но все идёт по наклонной, потому что мне предлагают зп 25к и снимать квартиру за 11. Эту квартиру.

Это унизительно. Вот вам и отношение к учителям. pic.twitter.com/wAGomF2ZVt— анастасия (@thelhls) September 4, 2020

Она призналась, что у нее уже опускаются руки, она чувствует себя загнанной в угол, но не хочет сдаваться и соглашаться на работу кассиром в магазине за 40 тысяч рублей.

Публикация учительницы получила более 10 тысяч лайков, почти 600 ретвитов и была процитирована более 100 раз. Некоторые из комментаторов призвали Анастасию держаться, а другие посоветовали ей заняться репетиторством или, например, отправить заявку на участие в проекте «Учитель для России».