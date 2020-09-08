Симоньян пригрозила YouTube блокировкой 

«Не знаю видел ты или нет, сегодня поднялась серьезная буча среди твоих противников, которые пытаются заставить Google твой YouTube-канал закрыть. И у них это очень хорошо может получиться», — рассказала Симоньян Соловьеву.

По мнению Симоньян, если YouTube закроет канал Соловьева, то Россия должна «закрывать YouTube».

«За осуществление американской цензуры на территории Российской Федерации. Мы позволяем этому информационному оружию захватывать нашу землю, мы позволяем им здесь творить все, что они хотят. Только Соловьев стал популярным среди этой молодой ютюбовской аудитории, сейчас мы его прихлопнем», — так Симоньян объяснила возможную блокировку канала Соловьева.

Он призвала вспомнить, что Россия — «великая держава», и противостоять западным компаниям.

Как писал «Рамблер», ранее на YouTube заблокировали несколько российских каналов — News Front, Anna News и «Крым-24». В телерадиокомпании «Крым», в которую входит «Крым 24», рассказали, что YouTube объяснил блокировку «нарушением условий использования», и пообещали подать на сервис в суд.