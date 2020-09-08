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Симоньян пригрозила YouTube блокировкой 

Мария Иванова 46 минут назад
Симоньян пригрозила YouTube блокировкой
Фото: ТАСС
Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян призвала запретить YouTube в России, если продолжатся блокировки российских политических YouTube-каналов. Об этом она заявила в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«Не знаю видел ты или нет, сегодня поднялась серьезная буча среди твоих противников, которые пытаются заставить Google твой YouTube-канал закрыть. И у них это очень хорошо может получиться», — рассказала Симоньян Соловьеву.

По мнению Симоньян, если YouTube закроет канал Соловьева, то Россия должна «закрывать YouTube».

«За осуществление американской цензуры на территории Российской Федерации. Мы позволяем этому информационному оружию захватывать нашу землю, мы позволяем им здесь творить все, что они хотят. Только Соловьев стал популярным среди этой молодой ютюбовской аудитории, сейчас мы его прихлопнем», — так Симоньян объяснила возможную блокировку канала Соловьева.

Он призвала вспомнить, что Россия — «великая держава», и противостоять западным компаниям.
Как писал «Рамблер», ранее на YouTube заблокировали несколько российских каналов — News Front, Anna News и «Крым-24». В телерадиокомпании «Крым», в которую входит «Крым 24», рассказали, что YouTube объяснил блокировку «нарушением условий использования», и пообещали подать на сервис в суд.
В МИД России блокировки назвали «очередным актом дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны подконтрольных США интернет-платформ».
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Комментарии
Общество , Маргарита Симоньян , Владимир Соловьев , МИД , Google , Russia Today
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