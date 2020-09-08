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Джигурда о приговоре Ефремову: «Это беспредел!» 

Артём Кульша 20 минут назад
Джигурда о приговоре Ефремову: «Это беспредел!»
Фото: РИА Новости
Приговор, вынесенный актеру Михаилу Ефремову за совершение смертельного ДТП, — это беспредел. Об этом шоумен Никита Джигурда заявил радиостанции «Говорит Москва».
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он признал вину.
Сегодня Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также судья лишила его права управления транспортными средствами на три года и взыскала с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП.

«Это беспредел!» — прокомментировал Джигурда.

По его мнению, следователь и судья сознательно пошли на беспредел, а защита Ефремова обязательно опротестует решение суда. Также шоумен заявил, что в момент аварии за рулем автомобиля сидел не Ефремов, а актриса Дарья Белоусова.
Комментарии
Общество , Михаил Ефремов , Никита Джигурда , Дарья Белоусова , ФСИН , Радиостанция "Говорит Москва"
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