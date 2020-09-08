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Онищенко назвал длинные новогодние праздники «безобразием» 

Павел Тиунов 1 час назад
Онищенко назвал длинные новогодние праздники «безобразием»
Фото: ТАСС
10-дневные новогодние каникулы на фоне стагнации российской экономики из-за пандемии коронавируса — это безобразие, заявил изданию Ura.ru бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что многие люди в это время хотят работать, но не могут.
Так Онищенко, который в настоящее время занимает пост первого зампреда думского комитета по образованию и науке, отреагировал на заявление экспертов Министерства труда, презентовавших план по выходным на 2021 год. Правительству РФ предложено дать возможность россиянам отдохнуть с 1 по 10 января. При выходные, выпавшие на 2 и 3 января, следует перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно, уверены специалисты ведомства.
Инициативу Минтруда Онищенко назвал «безобразием», поскольку в настоящее время, по его словам, страна испытывает огромные экономические трудности.

«Мы еще 10 дней будем бражничать», — отметил он.

По словам депутата, россиянам, многие из которых хотят работать во время затяжных новогодних каникул, но не могут, российские власти не могут ничего предложить, кроме «промятого дивана, телевизора и алкоголя в неограниченном количестве».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Геннадий Онищенко уже неоднократно заявлял, что длинные новогодние каникулы для россиян необходимо сократить, поскольку они негативно влияют на экономику страны и здоровье граждан. По его словам, жителей России необходимо обязать выходить на работу 2 января.
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Комментарии
Общество , Геннадий Онищенко , Минтруд , Правительство РФ
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