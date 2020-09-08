Гражданская жена Сергея Захарова , который погиб в результате ДТП с актёром Михаилом Ефремовым , рассказала о своих ожиданиях от приговора. Она выразила надежду, что артисту дадут семь лет.

Мне кажется, Ефремову дадут семь лет. Вот только чего — колонии или общего режима — тут мне непонятно совсем. Если поселение? Я бы считала, что это не то, слабовато для человека, совершившего такого преступление, — пояснила она в интервью «Московскому Комсомольцу».

Она отметила, что актёра было бы справедливо поместить в обычную колонию, а со временем перевести на поселение.

Михаила Ефремова обвиняют в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека 8 июня в центре Москвы. В тот день его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, позже он умер в больнице. Прокурор попросила приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы.