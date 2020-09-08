Раскрыта цель звонков с молчанием в трубке

Если вам звонят и молчат в трубку, цель звонка — проверить вашу контактность. Для робота звук голоса — это подтверждение активности абонента. Если вы ответите на такой звонок, буквально в ту же секунду начнет воспроизводиться рекламное сообщение, рассказал агентству "Прайм" специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.

"Как правило, вы сами даете согласие на такие звонки, когда подписываете договор с банком, оператором сотовой связи или любой другой компанией", — отмечает эксперт.

Для формирования базы жертв, мошенники массово обзванивают все номера, купленные на "черных рынках", а затем актуализируют свою базу на основании ответов или перезвонов, объясняет Боровикова.