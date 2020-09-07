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Россияне начали массово заражаться коронавирусом в Турции 

Вероника Полынина 24 минуты назад
Россияне начали массово заражаться COVID в Турции
Фото: Reuters
По меньшей мере 12 российских туристов заразились коронавирусом в Турции, сообщил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас мы, то есть посольство и генеральное консульство в Анталье, знаем, что заразилось 12 туристов», — приводит ТАСС слова посла.

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Двое туристов проходят лечение в больнице, десять человек соблюдают режим самоизоляции в отеле, отметил он.
Ерхов призвал отдыхающих в обязательном порядке приобретать страховки, покрывающие лечение от коронавируса и сопутствующих заболеваний. Он отметил, что у одного из госпитализированных россиян такой страховки не оказалось, тем не менее медицинская помощь ему была оказана.
Как сообщал «Рамблер», 1 августа Россия возобновила авиасообщение с турецкими городами Стамбулом и Анкарой. 10 августа самолеты начали летать в Бодрум, Анталью и Даламан. По состоянию на 7 сентября, в Турции выявлено 281 509 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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Общество , Алексей Ерхов , ИТАР-ТАСС , Анкара , Анталья , Турция
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