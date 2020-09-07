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Ефремова могут посадить в колонию под Москвой 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 48 минут назад
Названо возможное место заключения Ефремова
Фото: театр «Современник»
Криминалист Михаил Игнатов отметил, что актера Михаила Ефремова отравят в какую-то ближайшую с Москвой колонию без специальных распоряжений. По его словам, запрашиваемые прокурором 11 лет для обвиняемого — слишком серьезное наказание.

«Приговор будет обвинительным несмотря ни на что, хотя многие утверждают, что за рулем был не он. То, что попросил прокурор — это жесткий приговор, я думаю ему могут дать лет шесть-семь лишения свободы в колонии строгого режима», — отметил Игнатов.

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Он добавил, что при состоянии, в котором находился Ефремов после аварии, вполне возможно ничего не помнить. По словам криминалиста, ему даже жалко артиста.
Отметим, что в сети активно обсуждается «утечка» приватного разговора между Михаилом Ефремовым и его адвокатом Эльманом Пашаевым, в котором они обсуждают возможный тюремный срок для артиста. По словам актера, ему светит восемь лет колонии, защита обвиняемого уверена, что срок составит шесть-восемь лет, сообщает Nation News.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что стала известна статья, за которую судили адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева. За четыре дня до того, как актер попал в аварию, его условный срок в год истек.
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Комментарии 4
Общество , Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Михаил Игнатов , ФСИН , ФедералПресс , Москва
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