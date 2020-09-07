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Стало известно о смертельной опасности антисептиков для рук 

News.ru 39 минут назад
Раскрыта смертельная опасность антисептиков для рук
Фото: News.ru
Ставшие обыденными из-за пандемии коронавируса действия по дезинфекции рук антисептиками могут представлять опасность для жизни. Об этом предупредили эксперты по пожарной безопасности.
Простое дезинфицирующее средство на спиртовой основе в некоторых ситуациях может вызвать ожоги на теле, если вскоре после процедуры человек окажется у открытого огня. Кроме того, неосторожность в обращении со ставшим привычным санитарным средством может привести к пожару.
Так произошло с Кейт Уайз — матерью троих детей из Остина, штат Техас. Её дом загорелся после того, как она использовала некачественный антисептик для рук, а затем попыталась зажечь свечу.

Полыхнуло за пару секунд, всё моё тело охватил огонь. Я только слышала, как мои дочери кричали: «Мама горит, мама горит», — приводит слова женщины ABC News.

Уайз получила ожог 18% тела, она получила ожоги второй и третьей степени. Были обожжены лицо, руки и ноги. При этом она успела спасти дочь-подростка с церебральным параличом. Остальные дети чудом не пострадали от огня.
Несмотря на то, что по статистике количество пожаров, связанных с дезинфицирующими средствами для рук на спиртовой основе, очень мало, национальное агентство пожарной охраны США внесло антисептики в список легковоспламеняющихся жидкостей.
Хотя пары спирта и испаряются очень быстро, специалисты советуют подождать несколько минут, прежде чем приближаться к открытому пламени. Кроме того, эксперты рекомендуют перед использованием зажигалок, газовых плит, обогревателей и других подобных предметов убедиться, что руки после обработки просохли.
Ранее NEWS.ru писал, что продажи антисептических препаратов для обработки рук и защитных масок в России значительно и резко выросли.
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Общество , телеканал АВС
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