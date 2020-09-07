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Врачам могут разрешить лечить пациентов без согласия 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
Врачи будут лечить пациентов по новым правилам
Фото: РИА Новости
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала законопроект о праве врачей скорой помощи помогать без согласия пациента или его представителей.
Речь идет о поправках в закон «Об основах охраны здоровья граждан в России». Авторами законопроекта выступила группа депутатов и сенаторов, среди которых глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»). Как отмечали авторы инициативы, действующие нормы предполагают, что гражданин или его законный представитель обязаны дать соответствующее согласие для медицинского вмешательства, передает ТАСС.
Как подчеркивают авторы проекта, «любое действие медицинского работника, оказывающего скорую медицинскую помощь по отношению к пациенту, можно считать медицинским вмешательством (опрос, осмотр, манипуляция, инъекция), значит, на любое такое действие необходимо получение ИДС».
Законопроектом предлагается разрешить медработнику выездной бригады скорой помощи, назначенному старшим, принимать решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, если он не способен выразить свою волю. Такие же нормы должны коснуться и оказания скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской организации.
Отмечается, что за пациентом и его представителями сохраняется право отказаться от медицинского вмешательства — соответствующий документ должен быть письменно оформлен. Законопроект ускорит получение гражданами своевременной медпомощи, а также обеспечит правовую защищенность медицинских работников выездной бригады скорой помощи, уверены авторы инициативы.
В правительстве поддерживают законопроект с учетом необходимой доработки ко второму чтению. В частности, отмечают в кабмине, необходимо соотнести нововведения законопроекта с действующими нормами закона, которые позволяют гражданину или его законному представителю отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения.
В августе правительство одобрило изменения в сфере охраны здоровья граждан и в воздушном законодательстве. Так, законопроектом будет предусмотрено обязательное медицинское освидетельствование и осмотры членов экипажа.
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