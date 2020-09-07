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Умер актер Сергей Колтаков 

Вероника Полынина 1 час назад
Умер актер Сергей Колтаков
Фото: ТАСС
Актер Сергей Колтаков умер в возрасте 64 лет после продолжительной болезни, передает ТАСС.
О смерти Колтакова рассказал режиссер Григорий Константинопольский, который 18 августа закончил съемки фильма «Мертвые души» с участием Колтакова.

«Узнал об этом (смерти Колтакова) сегодня. Это всегда очень тяжело — был человек, и больше его нет. Сергей Михайлович снимался у меня в двух фильмах — "Пьяная фирма", и сейчас вот только мы с ним закончили работать. 18 августа он у меня снялся — последний день был съемочный в "Мертвых душах"», — сообщил режиссер.

Константинопольский назвал Колтакова великим артистом и большим поэтом. По словам режиссера, съемочная группа знала о тяжелой болезни Колтакова, но он держался молодцом и был веселым.

«Он был человек бесстрашный, свободный. Ярко жил», — добавил Константинопольский.

Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года в Барнауле. С 1989 года служил во МХАТе. В кино известен по ролям в картинах "Валентина", "Соучастники", "Зеркало для героя", "Искусство жить в Одессе", "Армавир".
Комментарии
Общество , Сергей Колтаков , Григорий Константинопольский , ИТАР-ТАСС
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