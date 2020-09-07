Отец Сергий раскрыл «прелюбодеяния» Поклонской 

«После прелюбодеяния Натальи Поклонской с Владимиром Соловьевым при живом муже Андрее Красильникове и регистрации их разврата в органах загс она получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина Венчания над прелюбодеями. К смертному греху был приложен грех хулы на Святого Духа при священнодействии над скверной. Служба духовной безопасности за подписью верных чад Церкви неоднократно обращалась в Церковный суд Москвы и Симферополя. Но ответа до сих пор нет. Разврат Поклонской был транслирован на телеканале «Спас» в пример православным христианам», — написал опальный священник.