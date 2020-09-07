Умер Сергей Колтаков

"Узнал об этом (смерти Колтакова) сегодня. Это всегда очень тяжело - был человек, и больше его нет. Сергей Михайлович снимался у меня в двух фильмах - "Пьяная фирма", и сейчас вот только мы с ним закончили работать. 18 августа он у меня снялся - последний день был съемочный в "Мертвых душах". Великий артист, большой, потрясающий поэт. Он уже во время съемок был тяжело болен, и об этом знали все. Но держался молодцом, был веселым", - рассказал Константинопольский.
"Он был человек бесстрашный, свободный. Ярко жил", - сказал Константинопольский.