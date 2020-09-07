Сергий раскрыл «прелюбодеяния» Поклонской

Опальный священник Сергий (Романов), которого также называют бывшим духовником депутата Натальи Поклонской , заявил о ее прелюбодеяниях, назвав их показателем того, что церковь погрязла в ереси и разврате. Обращение клирика к митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому опубликовал его пресс-секретарь Всеволод Могучев на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Сергия, будучи замужем за Андреем Красильниковым , Поклонская совершила прелюбодеяние с Владимиром Соловьевым , после чего «получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина Венчания над прелюбодеями». Он добавил, что «разврат» транслировался на телеканале «Спас».

Ранее Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил сана восьмерых священнослужителей, приближенных к Сергию, которые продолжили служить с ним после вынесенного ему запрета. Председатель суда добавил, что они остаются при своем мнении. Заседание по вопросу отлучения Сергия от церкви перенесли на среду, 9 сентября — он не явился на слушание, сославшись на недомогание, «вызванное продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью» по поводу мартовского решения Екатеринбургской епархии ввести ограничения в храмах из-за коронавируса.