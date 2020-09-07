Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опальный священник Сергий описал «прелюбодеяния» Поклонской 

Lenta.ru 24 минуты назад
Сергий раскрыл «прелюбодеяния» Поклонской
Фото: РИА Новости
Опальный священник Сергий (Романов), которого также называют бывшим духовником депутата Натальи Поклонской, заявил о ее прелюбодеяниях, назвав их показателем того, что церковь погрязла в ереси и разврате. Обращение клирика к митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому опубликовал его пресс-секретарь Всеволод Могучев на своей странице во «ВКонтакте».
По словам Сергия, будучи замужем за Андреем Красильниковым, Поклонская совершила прелюбодеяние с Владимиром Соловьевым, после чего «получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина Венчания над прелюбодеями». Он добавил, что «разврат» транслировался на телеканале «Спас».
Ранее Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил сана восьмерых священнослужителей, приближенных к Сергию, которые продолжили служить с ним после вынесенного ему запрета. Председатель суда добавил, что они остаются при своем мнении. Заседание по вопросу отлучения Сергия от церкви перенесли на среду, 9 сентября — он не явился на слушание, сославшись на недомогание, «вызванное продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью» по поводу мартовского решения Екатеринбургской епархии ввести ограничения в храмах из-за коронавируса.
Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии. Позднее его лишили сана схиигумена и обвинили в захвате монастыря. В отношении Сергия началось сразу несколько доследственных проверок по факту сообщений о возможных преступлениях, которые он, предположительно, совершил в Среднеуральском женском монастыре. Речь идет об информации об истязании несовершеннолетних и о нападении на телеведущую Ксению Собчак и оператора Сергея Ерженкова.
Видео дня. Ксению Бородину осудили за микрошорты
Последние новости
В Германии ответили на запрос российских врачей по ситуации с Навальным В Германии ответили на запрос российских врачей по ситуации с Навальным Курс евро взлетел выше 90 рублей Курс евро взлетел выше 90 рублей Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального
Комментарии 26
Общество , Андрей Красильников , Сергей Ерженков , Владимир Соловьев , Ксения Собчак , Наталья Поклонская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко привел армию в полную боевую готовность
Лукашенко привел армию в полную боевую готовность
Впервые за 35 лет: НАТО отрабатывает ядерный удар по РФ
Впервые за 35 лет: НАТО отрабатывает ядерный удар по РФ
Женщина: содержанка или добытчица?
Женщина: содержанка или добытчица?
Раскрыты подробности убийства чиновницы в РФ
Раскрыты подробности убийства чиновницы в РФ
Видео
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
01:13
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
Происшествия
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
01:32
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
Происшествия
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
00:52
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
Происшествия
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
00:36
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
01:13
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
Происшествия
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
00:20
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
Происшествия
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
25:24
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
Армия
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
00:49
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
Происшествия
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
01:08
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
Происшествия
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
01:19
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение