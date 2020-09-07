Россияне заразились коронавирусом в Турции

Ерхов, обращаясь к планирующим отдых на территории Турции российским гражданам, рекомендовал в обязательном порядке приобретать медицинскую страховку, которая покрывала бы расходы по лечению заболеваний, вызываемых коронавирусом. По словам посла, у одного из госпитализированных туристов возникла проблема в связи с отсутствием соответствующей страховки. Однако, несмотря на данную проблему, ему все же была предоставлена необходимая медицинская помощь.