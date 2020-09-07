«Строение тела детям и так преподают. Воспитание сексуальное тоже идёт, но в самом щадящем варианте — это прочтение полного собрания нашего великого Куприна, где в литературной форме описываются почти анатомические формы этого процесса. Мы должны совершенствовать [половое — прим. ГМ] воспитание, это принципиальный вопрос. Для того чтобы это делать, мы должны уберечь себя от кампанейщины в этом вопросе. Сейчас мы раскрутим это кадило, пошумим, начиная от категорического кликушеского отрицания вплоть до того что чуть ли не демонстрировать в физическом смысле эту близость на уроках. Сейчас присовокупятся к этому наши скоморохи, которые начнут ёрничать на эту тему».
«Это надо делать очень щадяще [внедрять половое воспитание в школах — прим. ГМ], беречь психику девочек и мальчиков, которые подрастают, не лишать их того флёра романтизма. Если мы перейдём к физиологии сразу, это превратится в оскотинивание. Безусловно, этот вопрос нужно в школы вводить, но без пошлости, не на примере тычинок и пестиков рассказывать об этом, а найти приемлемые для каждого возраста [подходы — прим. ГМ]. Вопросы гигиены, в том числе [стоит освещать — прим. ГМ]. У нас, к сожалению, многие женщины и мужчины не могут выполнить свою детородную функцию в силу приобретённых инфекционных заболеваний в результате эмпирического познания этой сферы человеческой жизнедеятельности».