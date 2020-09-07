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Мясников разнес жену Навального 

Павел Тиунов 44 минуты назад
«Недопустимо»: Мясников разнес жену Навального
Фото: РИА Новости
Даже находясь в стрессовой ситуации супруге оппозиционера Юлии Навальной следует быть повежливее с педиатром Леонидом Рошалем, которого она атаковала за желание помочь ее мужу, написал в своем Telegram-канале телеведущий, главврач столичной больницы No71 Александр Мясников. Он напомнил, что «Детский доктор мира» в первую очередь врач, что признавали даже боевики, захватившие театр на Дубровке.
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Как сообщал «Рамблер», Юлия Навальная раскритиковала призыв Рошаля к немецким коллегам создать совместную российско-германскую группу медиков, которые бы вплотную занялись лечением оппозиционера. Супруга блогера увидела в заявлении детского врача желание «выслужиться», а также стремление «выведать» детали текущего состояния блогера. Она назвала Рошаля «голосом Государства» и заявила, что к Навальному его не подпустят «на пушечный выстрел».
Комментируя ситуацию, телеведущий Александр Мясников отметил, что ему неприятен «истеричный выкрик жены Навального». Он подчеркнул, что Леонид Рошаль в первую очередь руководствуется желанием помочь больному.

«Даже вооруженные боевики на Дубровке считали Леонида Михайловича именно врачом, когда разрешили войти в захваченный театр и вывести детей», — написал медик (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Также Мясников напомнил Навальной, что на помощь ее мужу в экстренной ситуации приехала именно «государственная скорая», сотрудники «государственной больницы» спасли ему жизнь, а в «государственной реанимации» сделали возможной перевозку блогера в Германию.

«Даже со скидкой на стрессовую ситуацию и понятное нервное напряжение, говорить Леониду Михайловичу «нам вас не надо» в таком оскорбительном тоне недопустимо», — отметил Мясников.

По его словам, в первую очередь оскорбленными в этой ситуации себя чувствуют люди, которым помог Рошаль, и его коллеги-медики. Телеведущий, обращаясь к Навальной, подчеркнул, что если она или ее родственники будут нуждаться в медицинской помощи, российские врачи будут «лечить и спасать», поскольку «работа такая».
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Общество , Юлия Навальная , Александр Мясников , Леонид Рошаль
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